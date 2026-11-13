Şanlıurfa'da kavgada silahla öldürüldü

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde kavgada silahla vurulan Müslüm Eroğlu (42), hayatını kaybetti.

Olay, Birecik ilçesinin kırsal Abdallı Mahallesi’nde meydana geldi. Husumeti olan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma. kavgaya dönüştü. Kavgada Müslüm Eroğlu, silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eroğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.