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        Şanlıurfa'da silahla vurulan şahıs öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da silahla vurulan şahıs öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinin kırsal Abdallı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumeti olan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Müslüm Eroğlu (42), silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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