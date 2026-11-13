Şanlıurfa'da minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 13.11.2026 - 17:20 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.Ö. idaresindeki 06 AC 3298 plakalı otomobil, Arat Dağı mevkisinde B.S. yönetimindeki 63 AKA 797 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.Ö, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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