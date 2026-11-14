Siverek'te jandarmadan operasyon: 2 firari hükümlü yakalandı

Operasyon kapsamında, "Nitelikli Yağma" suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y. ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. jandarma ekiplerince yakalandı.

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