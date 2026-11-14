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        Siverek'te jandarmadan operasyon: 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Siverek'te jandarmadan operasyon: 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda iki hükümlü yakalandı.

        Operasyon kapsamında, "Nitelikli Yağma" suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y. ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. jandarma ekiplerince yakalandı.

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        Yakalanan iki hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

        İki şahsın toplam 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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