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        Düğün konvoyuna silahlı saldırının şüphelileri, 72 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

        ŞANLIURFA'da düğün konvoyuna motosikletli bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırın 5 şüphelisi, yaklaşık 200 kameradan 72 saatlik görüntü incelenerek yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Düğün konvoyuna silahlı saldırının şüphelileri, 72 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

        ŞANLIURFA’da düğün konvoyuna motosikletli bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırın 5 şüphelisi, yaklaşık 200 kameradan 72 saatlik görüntü incelenerek yakalandı.

        Olay, 8 Kasım 2026 tarihinde meydana geldi. Düğün konvoyuna motosikletli bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve kaçış güzergahlarının tespit edilmesi amacıyla bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasına ait toplam 72 saatlik görüntü titizlikle incelendi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüphelinin kimliği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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