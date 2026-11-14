Şanlıurfa'da 35 yıllık esans ustasından sahte kolonya uyarısı

Şanlıurfa'da 35 yıldır esans ve kolonya üretimi yapan 70 yaşındaki Şükrü Çiftçi, piyasada sahte kolonyaların yaygınlaştığını belirterek tüketicileri uyardı. Çiftçi, esnafın kendi mesleğini icra etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Adam atlet satıyor, yanına da kolonyayı koymuş. Bu adam kolonyadan ne anlayacak? Atletin yanında kolonya olur mu?" dedi.

Şanlıurfa'nın tarihi çarşılar bölgesinde bulunan 15 metrekarelik dükkanında 35 yıldır esans üzerine çalışan kolonya ustası Şükrü Çiftçi, farklı bir esans kullanarak kente özgü isot (biber) kolonyası ürettiklerini ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderim yaptıklarını söyledi.

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Piyasada herkesin kendi imkanlarıyla kolonya üretip satışa sunduğunu ifade eden Çiftçi, tüketicilerin sahte ve orijinal ürünleri ayırt edebilmesi gerektiğini belirtti.

Daha önce isot kolonyası kullanmamış kişilerin sahte ürünleri kokusundan ayırt etmekte zorlanabileceğine dikkati çeken Çiftçi, "Esans üzerinde 35 yıldır çalışıyorum. Şimdilerde herkes kafasına göre üretim yapıp piyasaya sürüyor. Alıcı, kaliteyi bilecek. Sahte ürünle orijinal ürünü birbirinden ayırt etmesi gerekiyor. Daha önce biber kolonyası kullanmamış biri, kokusunu bilmediği için sahte ürüne kanabilir. Bu nedenle ürünü tanıdığı ve güvendiği kişilerden almalı. Adam atlet satıyor, yanına da kolonyayı koymuş. Bu adam kolonyadan ne anlayacak? Atletin yanında kolonya olur mu?" dedi.

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"20 yıldır kendisinin müşterisiyim"

Kolonya müşterilerinden Mehmet Emin Pınar da yaklaşık 20 yıldır Çiftçi'den alışveriş yaptığını belirterek, esnafın dürüst ve güvenilir olduğunu söyledi.

Kokuya ilişkin tüm ürünlerini Çiftçi'den temin ettiğini aktaran Pınar, sahte ve orijinal kolonyanın bazı özelliklerinden ayırt edilebildiğini ifade etti.

Pınar, "20 yıldır Şükrü abinin müşterisiyim. Gerçekten çok dürüst ve güvenilir bir esnaftır. Ona saygı duyuyorum. Sürekli buraya gelip araçlar için mandalina tozu alıyorum. Koku ile ilgili tüm ürünlerimi buradan alırım. Kendisiyle alışverişimden çok memnunum. Sahte kolonyanın rengi orijinaline göre farklı olur. Sahte olan su gibi, orijinalinin esansı ise daha koyu kıvamlıdır. Renginden ve kokusundan da anlaşılır" şeklinde konuştu.

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Müşterilerden Reşit Gümüşalan ise daha önce dükkana tütün kolonyası almak için geldiğini, isot kolonyasının kokusunu beğenmesinin ardından bu ürünü de almaya karar verdiğini belirterek, "Normalde buraya sürekli tütün kolonyası almak için geliyordum. Biber kolonyasını gördükten sonra kokusunu çok beğendim. Şimdi bir tane tütün, bir tane de biber kolonyası alacağım" ifadelerini kullandı.