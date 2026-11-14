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        İş makinasına çarpan otomobildeki çift öldü, 2 çocuk yaralandı

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde otomobilin kepçeye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Abdullah Polat (37) ile eşi Seher Polat (33) hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 çocuk yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 21:21 Güncelleme:
        İş makinasına çarpan otomobildeki çift öldü, 2 çocuk yaralandı

        ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde otomobilin kepçeye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Abdullah Polat (37) ile eşi Seher Polat (33) hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 çocuk yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

        Kaza saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Polat yönetimindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kepçeye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile yanında bulunan eşi Seher Polat olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan çocukları Asiye Polat (5) ile İbrahim Halil Polat (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Anne ve babanın hayatını kaybettiği, iki çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda seyir halindeki otomobilin, yol kenarında ilerleyen kepçeye hızla arkadan çarpması, olay yerinde bekleyen yolcuların ise kıl payı kurtulması an be an kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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