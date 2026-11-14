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        Filistin'e destek için sessiz yürüyüş

        Şanlıurfa'da yüzlerce vatandaş, düzenlendikleri sessiz yürüyüşle Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekti. Temsili olarak zincirlere bağlanmış, elleri kelepçeli esirler canlandırılarak bölgedeki acı tablo gözler önüne serildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Filistin'e destek için sessiz yürüyüş

        Şanlıurfa'da yüzlerce vatandaş, düzenlendikleri sessiz yürüyüşle Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekti. Temsili olarak zincirlere bağlanmış, elleri kelepçeli esirler canlandırılarak bölgedeki acı tablo gözler önüne serildi.

        Şanlıurfa'da bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Rabia Meydanı'nda başlattıkları sessiz yürüyüşle Filistin ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde, kalabalık dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdı.

        Rabia Meydanı'nda okunan basın açıklamasında, Gazze'de yaşanan felaketlerin sözlerle ifade edilemeyecek şekilde ağır olduğu vurgulandı. Sel, açlık ve susuzluk felaketinin tarif edilemeyecek seviyelere geldiği belirtilerek dünyanın acilen harekete geçmesi istendi. Ayrıca, batı tarafından daha fazla suçun örtbas edilmemesi ve bu suçların hesabının sorulması için çağrıda bulunuldu.

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        Yürüyüş sırasında gerçekleştirilen temsili canlandırmalar ise dikkat çekti. Temsili olarak zincirlere bağlanmış, elleri kelepçeli Filistinli esirler, tutuklanmış doktorlar ve esir alınmış diğer Filistinliler canlandırılarak bölgedeki acı tablo gözler önüne serildi.

        Şanlıurfalıların yoğun ilgi gösterdiği Filistin'e destek yürüyüşü, Rabia Meydanı'nda başlayıp Haşimiye Meydanı'nda sona erdi.

        Öte yandan polis ekipleri, yürüyüş ve eylem boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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