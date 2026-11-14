Birecik'teki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin kepçeye çarpması sonucu anne ve babanın hayatını kaybettiği, 2 çocuğunun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi muayene istasyonu mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kepçeye, Abdullah Polat idaresindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan Abdullah Polat ve eşi Seher Polat, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan iki çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza anı kamerada

Yaşanan feci kaza, bir iş yerine ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşağa girmeye çalışan kepçeye otomobilin çarptığı ve çevredekilerin kaçtığı anlar yer aldı. Kaza sonrası kepçe sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.