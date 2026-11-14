Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 14.11.2026 - 22:04 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
N.B. (29) idaresindeki 63 EF 733 plakalı otomobil, kırsal Yoğunca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile M.C. (58) ve A.C. (11) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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