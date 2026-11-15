Hentbolda Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK sezonun ilk galibiyetini aldı

Hentbol Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK, ligin 4. haftasında deplasmanda Sivas Belediyespor'u 48-36 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon yükseldiği 1. Lig'de ilk 3 haftada galibiyet elde edemeyen Şanlıurfa temsilcisi, Sivas Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle moral buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takımın antrenörü Bayram Kaplan, sezonun ilk galibiyetini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Oyuncularının sahada büyük mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Kaplan, "Bu galibiyetin takımımıza moral ve motivasyon sağlayacağına inanıyorum. Hedefimiz, bu başarıyı sürdürerek ligde daha iyi sonuçlar almak." dedi.