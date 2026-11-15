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        Şanlıurfa'da Ali Dede Hayratı'na yoğun ilgi

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde gelenekselleşen Ali Dede (Baba) Hayratı, bu yıl 26'ncı kez binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da Ali Dede Hayratı'na yoğun ilgi

        Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde gelenekselleşen Ali Dede (Baba) Hayratı, bu yıl 26’ncı kez binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Karaköprü’nün manevi sahibi kabul edilen Şazeli Ali Dede adına Ali Baba Camii önünde düzenlenen etkinlik, ilçe genelinde büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Hayırseverler tarafından organize edilen program, Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Ali Dede’nin manevi mirasının yâd edildiği ve duaların okunduğu anlamlı buluşma, katılımcılara yapılan geleneksel tirit yemeği ikramının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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