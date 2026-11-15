Birecik'te zeytin ve fıstık fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan M.D., elevatöre (taşıma düzeneği) kapılarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan M.D., sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan zeytin ve fıstık fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

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