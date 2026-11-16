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        Şanlıurfa'da 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi: 1 tutuklama

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi: 1 tutuklama

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araç durdurularak arama yapıldı. Durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, 14 parça halinde toplam 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile nakletmek" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Ele geçirilen uyuşturucu miktarıyla 35 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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