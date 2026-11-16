Şanlıurfa'da 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi: 1 tutuklama
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araç durdurularak arama yapıldı. Durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, 14 parça halinde toplam 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile nakletmek" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Ele geçirilen uyuşturucu miktarıyla 35 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği bildirildi.
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