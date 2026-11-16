Haliliye Belediyesinden kırsala yol desteği

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sumaklı ve Kapaklı Kırsal Mahallelerinde gerçekleştirilen stabilize yol çalışmaları tamamlandı.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Sumaklı ve Kapaklı Kırsal Mahallelerinde yürüttükleri stabilize yol çalışmalarını tamamladı. Gerçekleştirilen çalışmalarla mahalle yollarının ulaşım standardı yükseltilerek vatandaşların kullanımına daha elverişli hale getirildi. İlçe genelinde belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler; asfalt serimi, kilitli beton parke döşemesi, stabilize yol yapımı, yeni yol açma, bakım ve onarım faaliyetlerini eş zamanlı olarak yürütüyor. Tamamlanan çalışmaların ardından Kapaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Demir ve mahalle sakinleri, ulaşım açısından önemli bir ihtiyacın karşılandığını belirterek duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerinden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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Haliliye Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelindeki kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol ve üstyapı çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.