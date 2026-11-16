Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü, hayatını kaybetti.
Mehmet Zengin idaresindeki 55 RJ 718 plakalı traktör, Siverek-Hilvan kara yolunun 5'inci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Zengin, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zengin'in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
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