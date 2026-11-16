Viranşehir Kaymakamı Ülkü, pamuk hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti
Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, pamuk hasadını sürdüren çiftçileri ziyaret etti.
Giriş: 16.11.2026 - 16:33 Güncelleme:
Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, pamuk hasadını sürdüren çiftçileri ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ülkü, Aslanbaba Mahallesi'ndeki pamuk tarlalarını ziyaret ederek hasat yapan çiftçilerle görüştü.
Hasadın verimli ve bereketli geçmesini temenni eden Ülkü, üreticilere kolaylıklar diledi.
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