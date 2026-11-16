Şanlıurfa'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Siverek-Diyarbakır kara yolu Zincirliçay Mahallesi yakınlarında M.T’nin (34) kullandığı 34 COK 191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.T. (34), S.T. (62), B.Ç.T. (30) ve A.A.T. (2) yaralandı.
Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 3. kilometresinde H.A. (23) idaresindeki 34 FED 597 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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