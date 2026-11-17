İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.B. (60) idaresindeki 63 PL 221 plakalı otomobil ile S.E'nin (46) kullandığı 63 MD 3169 plakalı motosiklet, Hayriye Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda çarpıştı.

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