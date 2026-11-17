Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde verimliliği artırmak, toprağı korumak ve sürdürülebilir tarım yöntemlerini yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü anıza ekim çalışmalarıyla örnek bir uygulamaya imza attı. Akçakale İşletmesi’nde gerçekleştirilen uygulamada, buğday hasadının ardından tarlada kalan anıza ikinci ürün olarak soya, mısır ve susam ekildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde 2026 üretim sezonunda hayata geçirilen çalışma kapsamında, aynı araziden ikinci ürün alınarak tarımsal üretimde verimliliğin artırılması hedeflendi.

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Uygulama sonucunda dekar başına soyada 300 kilogram, susamda 130 kilogram ve mısırda bin 35 kilogram verim elde edildi. Akçakale İşletmesi’nde gerçekleştirilen mısır hasadıyla uygulamanın sonuçları sahada değerlendirildi.

"Anıza ekim yöntemini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Halil Hatipoğlu, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde anıza ekim yöntemini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

2026 üretim sezonunda buğday hasadının ardından kalan anıza mısır, soya ve susam ekimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Hatipoğlu, "Bu alanda mısır hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan soya ve susam hasadımızı da tamamladık. Şimdi ise soya ekimi yapılan alanda buğday ekimini gerçekleştireceğiz. Böylece aynı araziden farklı ürünler elde ederek tarımsal üretimde verimliliği artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

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"Anıza ekim toprağı iyileştiriyor, çiftçinin maliyetini azaltıyor"

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Anıza Ekim Uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Çıkman ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri doğrudan ekim çalışmasının hem toprağın iyileştirilmesi hem de çiftçilerin ekonomik açıdan desteklenmesi amacı taşıdığını söyledi.

Anıza ekim yönteminin toprağın organik madde bakımından zenginleşmesine katkı sunduğunu belirten Çıkman, "Doğrudan ekim yaptığımızda toprağımızın organik madde bakımından zenginleşmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda toprağın nemini ve kalitesini artırıyoruz. Bu uygulama çiftçimize ekonomik anlamda da katkı sağlıyor. Yakıt, zaman ve iş gücü açısından önemli kolaylıklar sunuyor. Bu yöntemin yaygınlaşmasını ve çiftçilerimiz tarafından kullanılmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Hedef, sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bilimsel çalışmalar ve kurumlar arası iş birlikleriyle tarımsal üretime katkı sunan uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Anıza ekim çalışmalarıyla toprağın korunması, üretim maliyetlerinin azaltılması, tarım arazilerinden daha etkin yararlanılması ve çiftçilere sürdürülebilir üretim yöntemlerinin tanıtılması hedefleniyor.