Bu kapsamda işletmelere toplam 81 bin 754 lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerde ekmek gramajlarının eksik olduğu, üretimin hijyen kurallarına uygun yapılmadığı ve soğuk zincir şartlarının ihlal edildiği belirlendi.

Görüntüleri inceleyen ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle hamurun temin edildiği ve teslim edildiği işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da hijyen kurallarına aykırı üretim ve taşıma yaptığı belirlenen işletmelere toplam 81 bin 754 lira idari para cezası uygulandı.

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