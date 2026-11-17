Siverek Belediyesince Altaylı Mahallesi'nde uzun süredir kullanılmayan eski okul binası, öğrencilerin ders çalışabileceği salona dönüştürüldü.

Belediye Başkanı Ali Murat Bucak'ın eğitime destek projeleri kapsamında Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda binanın iç bölümleri yenilendi, boya ve tadilat işlemleri yapıldı.

Öğrencilerin farklı mevsimlerde de salondan yararlanabilmesi amacıyla sınıfa klima takıldı, çalışma masaları yerleştirildi.

Daha önce eğitim amacıyla kullanılan sınıf, yapılan düzenlemelerin ardından öğrencilerin bireysel olarak ders çalışabilecekleri bir alan haline getirildi.

REKLAM

Çalışmaların tamamlanmasıyla hizmete açılan salon, Altaylı Mahallesi'ndeki öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Öğrenci velisi Mustafa Naci Kırmızıalan, evlerinde uygun çalışma ortamı bulunmayan özellikle kız öğrenciler için salonun önemli bir imkan olduğunu belirterek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak ve ekibine teşekkür etti.

Öğrencilerden Ümran Sürücü ise evde sakin bir ortamda ders çalışamadığı için salondan yararlandığını ve hemşire olmayı hedeflediğini söyledi.

Enes Aloğlu da Siverek merkeze gitme imkanları olmadığı için çalışma salonunun kendileri açısından önemli bir imkan olduğunu belirtti.

REKLAM

Fatma Kırmızıalan ise mahallelerinde böyle bir çalışma alanı oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Bucak'a teşekkür etti.