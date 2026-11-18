Şanlıurfa'da tarihin en eski el sanatlarından birini icra eden son kürk ve deri ustası 52 yaşındaki Mehmet Karaca, koyun derisini müzik aletine dönüştürüyor. Ham derinin zahmetli işlemden geçirilerek def haline gelmesini sağlayan usta Karaca, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen siparişleri karşılıyor.

Tarihin en eski el sanatlarından ve mesleklerinden biri olan kürkçülük ile defçilik, günümüzde yok olmaya yüz tutan meslekler arasındaki yerini alıyor. Şanlıurfa´da el davulu, bendir ve def olarak bilinen müzik aletleri, son dönemlerde ilahi gruplarının artması ve sektörün gelişmesiyle ilgi gördü. Ancak bir dönem 100 üzerinde olan deriye ses veren ustalardan günümüzde sadece bir usta kaldı.

REKLAM

Son def ustası

Şanlıurfa'nın tarihi sokakları arasındaki 25 metrekarelik dükkanında zamana direnen son def ustası Mehmet Karaca, derinin sese dönüşme serüveninin anlatı. Karaca, kasaplardan kendilerine getirilen ham koyun derisinin, ilk önce tuzlandığını ardından da suya bırakılarak 2 gün bekletildiğini aktardı. Suda iki gün bekletilen deri, tüylerinin dökülmesi için tüy dökücü ilaç ile ilaçlanıyor. Daha sonra ustanın elinde temizlenen deri def olmaya hazır hale getiriliyor. Ham derinin zahmetli işlemden geçirilerek def haline gelmesini sağlayan son usta Mehmet Karaca, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen siparişleri karşılıyor. Def fiyatları, 400 TL'den başlayarak 2 bin TL'ye kadar satışa sunulduğu bildirildi.

REKLAM

Karaca, çocukluğunda itibaren içinde yer aldığı mesleğini severek sürdürdüğünü belirterek, "Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Baba mesleğini 45 yıldır sürdürüyorum. Çocuklarımı da yetiştirdim, şimdi çocuklarımla beraber bu işi yapıyorum. Deri bize kasaplardan gelir, ilk başta dabaklanmasını yaparız. 45 gün sürüyor. Derinin tüylerinden ayrılması için ilaçlama işlemi yaparız, 24 saat sonra temizleriz. Ardından depodan geçen çayda yıkama işlemine geçeriz. Sonra derinin fazla etlerini alırız, bir daha yıkama işlemine geçeriz. Son olarak derinin pişmesi için gübreleme yaparız, o da 24 saat sürüyor. Temizleme işlemi bittikten sonra evlerin damında tahtalara gereriz. Germe işleminden sonra deri kurur. Ondan sonra def yapım ve üzerine yazı yazılma kıvamına gelir. Eskiden kağıt yokken deriniz üzerine yazı, yazılırdı. Kimileri, üzerine resim ve yazı da yazdırır. Def kasnağı bize ham haliyle gelir. 2 günlük işlemde sonra kasnağı da bitiririz. Son olarak deriyi kasnağa geçirerek def işlemini tamamlamış oluyoruz" dedi.

REKLAM

Deri ustası Karaca, el işi olarak kalan son ustanın kendisi olduğunu belirterek, mesleğin korunması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.