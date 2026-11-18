Şanlıurfa'da 48 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Şanlıurfa'da tasarlayarak öldürme suçundan aranan ve hakkında 48 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Şanlıurfa'da tasarlayarak öldürme suçundan aranan ve hakkında 48 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, tasarlayarak öldürme suçundan aranan şahsın yeri tespit edildi. Hakkında 48 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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