Şanlıurfa'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giriş: 18.11.2026 - 14:11 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şahin Irmak idaresindeki 07 BCF 812 plakalı otomobil, kırsal Üçkonak Mahallesi yakınlarında refüje çarptı.
Kazada sürücü ile beraberindeki Serkan Irmak ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Şahin Irmak kurtarılamadı.
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