Şanlıurfa'da kardeşini öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan ağabey M. Öztürk, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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