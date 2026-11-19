Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Giriş: 19.11.2026 - 09:41 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan M.Ç. (69), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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