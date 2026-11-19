Böylece yılın 1 Ocak-17 Kasım döneminde jandarmanın narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında ceza infaz kurumlarına gönderilen kişi sayısı 601 oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yakalanan hükümlülerden 247'sinin 5 yıla kadar, 50'sinin 5-10 yıl arası, 37'sinin ise 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

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