Şanlıurfa'da tırın dorsesine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 19.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.B.C. idaresindeki 06 CPR 710 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu Uğurcak Mahallesi mevkisinde, C.T. yönetimindeki 01 AKS 292 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazarda yaralanan otomobil sürücüsü, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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