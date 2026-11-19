Şanlıurfa'da 10 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da 10 kilo 300 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 10 kilo 300 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Eyyübiye ilçesinde bir araçta uyuşturcu nakledildiğine yönelik ihbar üzerine fiziki takip başlatıldı.
Araçta yapılan aramada 10 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
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