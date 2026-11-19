Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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