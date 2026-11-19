Haliliye Belediyesi, gençlerin teknolojik becerilerini geliştirmek ve mesleki donanımlarını artırmak amacıyla açtığı Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü kursuyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde verilen 163 saatlik eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

Haliliye Belediyesi, gençlerin eğitim ve iş hayatında ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü kursu, gençlerden yoğun ilgi görüyor.

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Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kursta, kursiyerlere bilgisayarın temel kullanımı ve donanım özelliklerinden başlayarak kapsamlı eğitimler veriliyor. Eğitim programında işletim sistemleri, ofis yazılımları, bilgisayar donanımları, internet ve eposta yönetimi ile hızlı klavye kullanımı gibi konular ele alınıyor.

Toplam 163 saat süren ve 5 haftalık eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler, dönem sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Sertifikası almaya hak kazanıyor. Böylece gençler, bilgisayar kullanımına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgilerini geliştirirken eğitim ve iş hayatında kullanabilecekleri mesleki bir yeterlilik de kazanıyor.

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Kursa katılan gençler, kendilerine sunulan eğitim imkanından duydukları memnuniyeti dile getirerek, gençlere yönelik çalışmaları dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Kayıtlar devam ediyor

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü kursuna kayıtların devam ettiği bildirildi. Kursa katılmak isteyen vatandaşların Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezine başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.