Şanlıurfa'da 10 yıllık yol sorunu çözüme kavuşuyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye ilçesinde yaklaşık 10 yıldır açılamayan caddede yol çalışmalarını başlattı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye ilçesinde yaklaşık 10 yıldır açılamayan caddede yol çalışmalarını başlattı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yıllardır yaşadığı yol sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Eyyübiye ilçesine bağlı Büyük Hancıağzı Mahallesi 6030’uncu caddede uzun yıllardır beklenen yol açma çalışmaları başladı. Ambarlar bölgesi nedeniyle yaklaşık 10 yıldır açılamayan güzergahta Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dolgu çalışmaları yürütülüyor.
Yol açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından stabilize yol yapımına geçilecek. Toplam 30 metre genişliğinde planlanan cadde, tamamlandığında Küçükhan, Beyaz Yaprak ve Çamurlu mahallelerini birbirine bağlayacak.
Yeni güzergahın hizmete girmesiyle mahalleler arasındaki ulaşım bağlantısı güçlenecek, bölge sakinlerinin ulaşımı daha kolay ve konforlu hâle gelecek.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor.
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