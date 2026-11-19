Yeni güzergahın hizmete girmesiyle mahalleler arasındaki ulaşım bağlantısı güçlenecek, bölge sakinlerinin ulaşımı daha kolay ve konforlu hâle gelecek.

Bu kapsamda, Eyyübiye ilçesine bağlı Büyük Hancıağzı Mahallesi 6030’uncu caddede uzun yıllardır beklenen yol açma çalışmaları başladı. Ambarlar bölgesi nedeniyle yaklaşık 10 yıldır açılamayan güzergahta Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dolgu çalışmaları yürütülüyor.

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