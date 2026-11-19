Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda kırsalda tarih yazan çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Gece gündüz demeden, zorlu arazi şartlarında sürdürülen çalışmalarda dağlar aşıldı, kayalar dinamitlerle parçalandı. Siverek, Viranşehir, Haliliye ve Hilvan’ı birbirine bağlayan 28 kilometrelik grup yolu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 3 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirdiği çalışmalarla baştan sona yenilenerek modern ve konforlu bir ulaşım güzergahına dönüştürüldü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürütülen yol yatırımları sürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Siverek, Viranşehir, Haliliye ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan 28 kilometrelik grup yolunda başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

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Zorlu arazi şartlarında gece gündüz çalışıldı

Dağların aşıldığı, kayalık alanların dinamitlerle parçalandığı çalışmalarda ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen gece gündüz mesai yaptı. Eski ve deforme olmuş asfalt kaldırılarak yolun genişliği 9 metreye çıkarıldı. Güzergâh boyunca dolgu, mekanik altyapı, zemin düzenleme ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Daha sonra 28 kilometrelik güzergâhın tamamında sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol genişliği 9 metreye çıkarılarak modern bir görünüme kavuşturulurken, çalışmaların ardından güzergâh güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlayan modern bir yola dönüştürüldü.

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Çok sayıda kırsal mahalleye konforlu ulaşım

Yenilenen grup yolu; Ayazca, Ortaçlı, Armağanlı, Koşanlar, Yıldız, Güner, Şeyhcafer, Başbük, Güzeltepe, Çadırlı, Payamlı, Yeniköy, Kayalı, Hacız, Dağyanı ve Uluoba başta olmak üzere çok sayıda kırsal mahalleye hizmet verecek. Binlerce vatandaşın kullandığı yolun yenilenmesiyle kırsal mahalleler ile ilçe merkezleri arasındaki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale geldi. Özellikle sağlık hizmetlerine erişim, araç güvenliği ve seyahat süresi açısından önemli kolaylık sağlandı.

Vatandaşlardan Başkan Gülpınar’a teşekkür

Yolun yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a ve emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

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Vatandaşlar, eski yolun bozuk olması nedeniyle araçlarının sık sık arızalandığını ve ulaşımda büyük zaman kaybettiklerini belirterek, "Daha önce yolumuz çok kötüydü. Her gün araçlarımız bozuluyordu, sanayiye gitmek zorunda kalıyorduk. 35 ila 40 dakikada gittiğimiz yolu şimdi 20 dakikada gidiyoruz. Bu yolu gördükten sonra gerçekten ayrı bir dünyaya geldik. Yolumuz şimdi otoban gibi oldu. Daha önce böyle bir çalışma görmedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.