Şanlıurfa'da devrilen yolcu minibüsündeki 24 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 24 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 24 kişi yaralandı.
Ş.C. yönetimindeki 60 EA 425 plakalı yolcu minibüsü, kırsal Dilekli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.