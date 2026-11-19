Mezarlık ziyareti faciayla son buldu: 2'si ağır 24 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mezarlık ziyaretine gidenlerin içerisinde bulunduğu minibüsün sis ve yağış nedeniyle yoldan çıkması sonucu 2'si ağır toplam 24 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mezarlık ziyaretine gidenlerin içerisinde bulunduğu minibüsün sis ve yağış nedeniyle yoldan çıkması sonucu 2'si ağır toplam 24 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Dilekli kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre mezarlık ziyaretine gidenlerin içerisinde olduğu Şahin C.'nin kullandığı 60 EA 425 plakalı minibüs, iddiaya göre yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır toplam 24 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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