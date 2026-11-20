Şanlıurfa’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde ve yüksek kesimlerde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 ila 20 metreye kadar düştü.

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sürücüler, kent genelinde etkili olan sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Özellikle kırsal bölgelerde ve yüksek kesimlerde sisin daha yoğun olduğu gözlendi. ŞanlıurfaGaziantep, ŞanlıurfaAdıyaman ve ŞanlıurfaMardin karayollarında görüş mesafesinin yer yer 15 ila 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte araçlarının farlarını açarak kontrollü bir şekilde ilerledi.

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Trafik ekipleri ve yetkililer, sürücülere takip mesafesini korumaları, sis farlarını kullanmaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulundu.