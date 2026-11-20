RAUF MALTAŞ - Güneydoğu Anadolu'nun kurak coğrafyasında Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında sahil kasabasını andıran ve bu yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti, havaların soğumasıyla "sakin şehir" ünvanına geri döndü.

Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan Halfeti, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle 2013 yılında Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edildi.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle "saklı cennet" olarak da anılan ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler, büyük bölümü sular altında kalan batık kenti tekne turlarıyla gezme ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi görme imkanı buluyor.

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Sular altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi de ilçenin öne çıkan turistik noktaları arasında yer alıyor. Ziyaretçiler, bir bölümü su altında kalan Ulu Cami'yi ve dünyada yalnızca Halfeti'de yetişen "Karagül" bitkisini görebiliyor.

Turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşları da ağırlayan ilçede, havaların soğumasıyla ziyaretçi hareketliliği azaldı. Sokakları ve sahil kesimi sakinleşen Halfeti'ye gelen az sayıdaki ziyaretçi, tarihi ve doğal güzellikleri kalabalıktan uzak keşfetme imkanı buluyor.

- Turizm sezonunda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi

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Halfeti Kaymakamı Sinan Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin doğal güzellikleri ve sakin yapısıyla turizm sezonunu yoğun geçirdiğini söyledi.

Ziyaretçi potansiyelindeki artışa bağlı olarak tekne işletmelerinin sayısının da her geçen yıl arttığını belirten Korkmaz, sezonun sona ermesi ve havaların soğumasıyla ilçenin sakinleştiğini ifade etti.

İlkbahar ve sonbahar aylarında ziyaretçi sayısının arttığını dile getiren Korkmaz, şöyle dedi:

"Halfeti'de senede ortalama yurt dışından ve yurt içinden olmak üzere 1 milyona yakın misafir ağırlıyoruz. Senede yoğun olduğumuz iki sezonumuz vardır, biri ilkbahar, diğeri sonbahar aylarıdır. Şu anda ikinci sezonumuzun sonlarına doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Soğuk havaların etkisiyle artık ziyaretçi sayımız yavaş yavaş azalıyor. Halfeti'nin sıfatı olan sakin şehir, aslında bu dönemde kimliğine tam manasıyla bürünmüş diyebiliriz. Bu sakin dönemde de nadir rastlanan görüntüler için misafirlerimizi Halfeti'ye bekleriz"

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İşletmecilerin bu dönemi genellikle yeni turizm sezonuna hazırlık yaparak geçirdiğini belirten Korkmaz, sakin bir tatil geçirmek isteyenleri Halfeti'ye davet etti.

- "Sakin şehir daha da sakin oldu diyebiliriz"

Turist rehberi İbrahim Halil Erdoğan da ilçenin yılın en az ziyaretçi ağırladığı dönemlerden birini yaşadığını söyledi.

Halfeti'nin her mevsim ziyaret edilebileceğini dile getiren Erdoğan, "İlçemiz sakin şehir ünvanı olan bir ilçeydi. Şu an daha da sakin bir sezon geçiriyor. Sakin şehir daha da sakin oldu diyebiliriz. Sakinlik isteyenler şu an gelebilir." dedi.

Halfeti'yi görmek için İstanbul'dan gelen Meltem Yıldız da ilçeyi çok beğendiğini ve sakin bir tatil geçirmek için bu dönemi tercih ettiğini belirtti.

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Halfeti'nin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldığını söyleyen Yıldız, ilçeye daha sonra arkadaş grubuyla yeniden gelmeyi planladığını kaydetti.