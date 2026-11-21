Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan yapay zekâ destekli sürü yönetimi elemanı kursunda, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara modern hayvancılık teknikleri ve dijital teknolojilerin kullanımı öğretiliyor.

Siverek Halk Eğitimi Merkezi tarafından kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik açılan sürü yönetimi elemanı kursu yoğun ilgi görüyor. Bir ay süren eğitim programında kursiyerlere hayvan sağlığı, bakım, beslenme ve sürü yönetiminin yanı sıra yapay zekâ teknolojilerinin hayvancılık alanında kullanımı hakkında uygulamalı eğitim veriliyor.

Yapay zekâ ve dijital eğitim uygulamaları Siverek'teki kursiyerlerle buluştu

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Erasmus+ yetişkin eğitimi projesi kapsamında Prag'da düzenlenen uluslararası eğitim programına katılan usta öğretici veteriner hekim Dilan Kıratlı, burada öğrendiği yapay zekâ ve dijital eğitim uygulamalarını Siverek'teki kursiyerlerle buluşturuyor.

Prag'da öğrendiklerimi kursiyerlerime aktarıyorum

Kurs hakkında bilgi veren veteriner hekim Dilan Kıratlı, "Siverek Halk Eğitimi Merkezi'nde hayvancılık kurslarında usta öğretici olarak görev yapıyorum. Erasmus yetişkin eğitimi projesi kapsamında uluslararası bir eğitim programına katılmak üzere Prag'a gittim. Burada yapay zekâ ve dijital araçların eğitim ortamına nasıl entegre edilebileceği konusunda bilgi ve deneyim kazandım. Ülkeme döndükten sonra edindiğim bilgileri kendi sınıf ortamıma taşıyarak kursiyerlerime aktarma fırsatı buldum" dedi.

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"Hayvanların sağlığı, bakımı ve beslenmesi hakkında yapay zekâ uygulamalarından yararlanıyoruz"

Yapay zekânın hayvancılıkta kullanımına ilişkin örnekler veren Kıratlı, "Kursumuzun adı sürü yönetimi elemanı ve bir aylık eğitim sürecimiz bulunuyor. Eğitimlerde sürüdeki hayvanların sağlığı, bakımı ve beslenmesi hakkında bilgiler veriyoruz. Bunun yanında yapay zekâ uygulamalarından da yararlanıyoruz. Örneğin yapay zekâya bir aylık buzağının beslenme programını sorarak örnek bir program oluşturmasını sağlıyoruz. Hayvan barınaklarının daha uygun hale getirilmesi için dijital araçlarla görsel tasarımlar hazırlıyoruz. Böylece kursiyerlerimizin hayvancılık faaliyetlerinde teknolojiden yararlanmalarını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Kursu tamamlayanlar çoban desteğinden yararlanabilecek"

Eğitim sonunda kursiyerlerin sertifika alacağını belirten Kıratlı, "Kursiyerlerimiz eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra sertifika almaya hak kazanıyor. Bu sertifikayla Tarım ve Orman Bakanlığının sunduğu çoban desteği gibi desteklerden, ilgili şartları taşımaları halinde yararlanabiliyorlar. Amacımız hem mesleki bilgi düzeylerini artırmak hem de hayvancılıkta modern yöntemlerin kullanılmasını sağlamak" diye konuştu.

"Geleneksel hayvancılıkta yapay zekânın faydalarını öğrendik"

Kursiyerlerden Sevilay Yavuz Aslan ise eğitimlerin kendileri açısından verimli geçtiğini belirterek, "Siverek Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği bu kurs bizim için çok faydalı oldu. Hayvancılık gibi geleneksel bir alanda bile yapay zekâ ve dijital araçların ne kadar yararlı olabileceğini uygulamalı olarak öğrendik. Hem mesleki bilgilerimizi geliştirdik hem de çağın teknolojilerine ayak uydurma fırsatı bulduk. Başta hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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"Kursa ilgi her geçen gün artıyor"

Kursiyerlerden İsmail Koçtan da Siverek'in hayvancılık açısından önemli bir bölge olduğunu belirterek, "Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan sürü yönetimi kursuna biz de katıldık. Şuanda sayımız 30'a yaklaştı. Bölgemiz kırsal bir bölge olduğu için hayvancılık önemli bir geçim kaynağı. Daha önce hayvanlarımızın bakımında ve sürü yönetiminde bazı zorluklar yaşıyorduk. Bu eğitim sayesinde yapay zekâdan da yararlanarak özellikle yaz aylarındaki sıcaklıklarda hayvanların nasıl daha uygun şartlarda tutulabileceği konusunda önemli bilgiler edindik. Bizlere bu bilgileri aktaran Dilan hocamıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Siverek Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen kursla, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların mesleki yeterliliklerinin artırılması ve dijital teknolojilerin kırsal üretimde kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.