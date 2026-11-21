Şanlıurfa'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Giriş: 21.11.2026 - 11:12 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Kırsal Hasırlı Mahallesi iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan S.A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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