Şanlıurfa'da dün sabaha karşı başlayan yoğun sis bugün de etkisini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da dün sabaha karşı başlayan ve kenti etkisi altına alan yoğun sis, bugün de devam ediyor. Yüksek kesimlerde görüş mesafesinin yaklaşık 20 metreye kadar düştüğü Şanlıurfa'da kent merkezinde ise görüş mesafesi 40 metreyi buluyor. Hafta sonu olması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanmazken yetkililer, trafiğe çıkan sürücülere de dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sis farlarının mutlaka kullanılması gerektiğini ifade eden yetkililer, kazaların önüne geçmek için takip mesafesinin de korunması uyarısında bulundu.