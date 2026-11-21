Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
H.Y. (52) idaresindeki 63 NC 970 plakalı kamyon, Akçakale-Şanlıurfa kara yolu Koruklu Mahallesi yakınlarında F.T. (46) yönetimindeki 63 TB 854 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.