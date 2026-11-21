Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan haklarında 8 yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan haklarında ayrı ayrı 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. ve M.Ü. isimli hükümlüler yakalandı.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.