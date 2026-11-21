Ağır yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

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