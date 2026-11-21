Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi öldü
ŞANLIURFA'da, bir inşaatın 3'üncü katından düşen işçi Ahmet Beytemur (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA’da, bir inşaatın 3’üncü katından düşen işçi Ahmet Beytemur (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. 12 katlı bir bina inşaatında çalışan Ahmet Beytemur, iddiaya göre dengesini kaybederek 3’üncü kattan düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Beytemur’u ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Beytemur doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Beytemur’un cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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