Siverek'te 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlama suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlama suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlama suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. isimli hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan hükümlünün, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
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