Bozova'da durdurulan araçta 155 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde durdurulan bir araçta 155 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde durdurulan bir araçta 155 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da tütün ve alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Bozova ilçesinde, ilçe jandarma ekiplerince yürütülen kolluk faaliyetleri neticesinde bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, 155 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Bir şüpheliye 36 bin 709 TL idari para cezası uygulanarak tütün mamullerine el konuldu.
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