Şanlıurfa'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Giriş: 22.11.2026 - 14:45 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Yusuf D. (24) idaresindeki 34 UB 5595 plakalı otomobil, kırsal Sevimli Mahallesi mevkisinde Salih Ş. (18) yönetimindeki 27 RE 151 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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