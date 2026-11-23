Tamir etmeye çalıştığı traktörünün altında kalıp öldü
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde tamir etmeye çalışırken aniden hareket eden traktörünün altında kalan Arif Çiçek (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde tamir etmeye çalışırken aniden hareket eden traktörünün altında kalan Arif Çiçek (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Büyükhan Mahallesi’nde meydana geldi. Arif Çiçek’in tamir etmeye çalıştığı kendisine ait traktör bilinmeyen bir nedenle aniden hareket etti. Traktörün altında kalan Çiçek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çiçek, ambulansla Bozova Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Arif Çiçek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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