Şanlıurfa'da tamir ettiği traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tamir ettiği traktörün altında kalan 60 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Giriş: 23.11.2026 - 12:26 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tamir ettiği traktörün altında kalan 60 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Kırsal Büyükhan Mahallesi'nde Arif Çiçek'in tamir ettiği traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etti.
Traktörün altında kalan Çiçek, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarıldı.
Ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan Çiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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